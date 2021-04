Virtus Arechi Salerno-Pallacanestro Viola 2° Q: padroni di casa in controllo!

25 Aprile 2021 18:31

Virtus Arechi Salerno-Pallacanestro Viola, il racconto della partita valida per la 7ª giornata della fase a orologio di Serie B

Penultima partita della regular season di Seri B, 7ª giornata della seconda metà di stagione, la cosiddetta fase a orologio. La Pallacanestro Viola, inserita nel girone D, si appresta a quella che sarà l’ultima trasferta stagionale. Neroarancio ospiti della Virtus Arechi Salerno, presso il Palasport ‘Carmine Longo’, proveranno a sfatare il tabù che li vede come unica squadra a non aver mai vinto fuori casa in stagione. I ragazzi di coach Bolignano arrivano da un importante successo contro Pozzuoli che ha posto in discesa la strada per degli eventuali Playout con tanto di fattore campo quasi in tasca, ma anche il discorso salvezza diretta potrebbe risultare ancora aperto in caso di vittoria. StrettoWeb seguirà la gara LIVE raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match.

Virtus Arechi Salerno-Pallacanestro Viola LIVE :

2° Quarto – Tripla di Maggio! Doppia cifra di vantaggio per Salerno. 38-27

2° Quarto – Tortu da 2. 35-27

2° Quarto – Il solito Yande Fall, torna a segnare la Viola. 33-27

2° Quarto – Rezzano da 2, Salerno accelera! 33-25

2° Quarto – Maggio da 2, poi Gallo: 4 punti importanti per Salerno. 31-25

2° Quarto – Due punti per Sebrek! Niente libero aggiuntivo? Peccato. 27-25

2° Quarto – Mascherpa inventa per Gobbato che trova due punti con l’aiuto del tabellone. 27-23

2° Quarto – Fallo si Sebrek su Gallo: 2/2, massimo vantaggio. 27-21

2° Quarto – Risponde Valentini con 2 punti, per ora sta facendo la differenza. 25-21

2° Quarto – Fallo su Gobbato che aveva provato una tripla, 3 liberi preziosissimi: 3/3! 23-21

2° Quarto – Tortù da 2, scappa Salerno. 23-18

2° Quarto – Valentini ancora in lunetta: nuovamente 1/2. 21/18

Fine 1° Quarto – Primo tempo molto equilibrato con la Pallacanestro Viola che sta tenendo testa ad una formazione costruita per puntare alla postseason. Neroarancio per ora sotto di due punti 20-18. Genovese e Fall, entrambi con 6 punti, migliori realizzatori per i calabresi

1° Quarto – Quasi buzzer beater di Genovese, 2 punti importanti prima dello scadere dei primi 10 minuti. 20-18

1° Quarto – Ancora Valentini in lunetta: ancora 1/2. 20-16

1° Quarto – Valentini in lunetta, fallo di Roveda: 1/2 ai liberi. 19-16

1° Quarto – Due punti per Valentini, appena entrato, torna avanti Salerno. 18-16

1° Quarto – Roveda! Parità, rimonta la Viola. 16-16

1° Quarto – Ancora Yande Fall, particolarmente ispirato oggi. 16-14

1° Quarto – Due punti per Mennella risponde Mascherpa con fallo: libero sbagliato. 16-12

1° Quarto – Da dentro l’area Mennella, Salerno allunga. 14-10

1° Quarto – Lorenzo Tortù, 2 punti. 12-10

1° Quarto – Risponde Genovese da 2. 10-10

1° Quarto – Ancora Rezzano, 2 punti e sorpasso per Salerno. 10-8

1° Quarto – Tripla di Rezzano, parità! 8-8

1° Quarto – Yande Fall al tabellone, altri 2 punti per il centro della Viola. 5-8

1° Quarto – Due con fallo per Mennella: libero aggiuntivo dentro. 5-6

1° Quarto – Primi due punti per Genovese, allunga la Viola. 2-6

1° Quarto – Due punti anche per Yande Fall, ritorna avanti la Viola. 2-4

1° Quarto – Pareggio di Gallo. 2-2

1° Quarto – Palla a due, si parte! Primi due punti per Gobbato 0-2

17:45 – Tutto pronto per la 7ª e penultima sfida della fase a orologio di Serie B. Dopo il successo ottenuto in casa contro Pozzuoli, la Pallacanestro Viola viaggia verso Salerno per l’ultima trasferta della regular season. La speranza è spezzare il tabù che vede i neroarancio mai vincenti lontani del PalaCalafiore in stagione. Un successo oggi contribuirebbe a blindare il fattore campo in caso di Playout e, in base ai risultati degli altri campi, potrebbe tenere vive le speranze per una salvezza diretta.