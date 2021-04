Virginia Raggi, l’errore è ‘colosseale’: annuncia la Ryder Cup 2023 a Roma, ma sbaglia Colosseo!

12 Aprile 2021 15:35

Virginia Raggi protagonista di una gaffe social: la sindaca di Roma annuncia la Ryder Cup 2023 nella Capitale, ma sbaglia Colosseo

Nel 2023 Roma ospiterà la Ryder Cup, il prestigioso torneo di Golf che riunisce i migliori esponenti della disciplina. Un evento senza dubbio da celebrare, onore che spetta alla sindaca Virginia Raggi. La prima cittadina ha postato attraverso i propri social un video che annuncia: “Il grande torneo di golf, si svolgerà a Roma. Il campo del Marco Simone Golf & Country Club ospiterà questo grande evento. Si sfideranno 24 tra i migliori giocatori di golf al mondo“. Niente di strano fin qui, se non fosse che mentre scorrono le immagini viene inquadrato il Colosseo, o meglio un anfiteatro che gli somiglia vagamente. Molti romani, indignati per quanto accaduto, si sono accorti della svista: la struttura è l’Arena di Nimes, situata in Francia. I commenti hanno immediatamente inchiodato l’errore, tanto che la Raggi è stata costretta a porre subito rimedio. La figuraccia della sindaca, che non ha saputo riconoscere il principale simbolo di Roma, resta ‘colosseale’.