Calcio a 5, Vigor Lamezia Women: ufficiale l’arrivo di Giusy Ceravolo

29 Aprile 2021 17:36

Calcio a 5 Femminile, nuovo arrivo in casa Vigor Lamezia Women

La Vigor Lamezia Women comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Giusy Ceravolo, campionessa d’Italia uscente con la Salinis, la quale dopo svariate esperienze in serie A, appena approdata in casa biancoverde ha dichiarato: “Sono molto contenta di essere ritornata a giocare a Lamezia, infatti proprio qui nel 2017 ho vinto il campionato di Serie A2, ho accettato di indossare nuovamente questi colori perché i playoff sono una sfida per poter far bene e spero di dare il mio contributo alla squadra per arrivare il più lontano possibile, la promozione nella massima serie sarebbe una bella soddisfazione”.

Ufficio stampa Vigor Lamezia Women