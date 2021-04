Viabilità e scuola a Reggio Calabria, il consigliere delegato Versace: “città metropolitana vicina alle comunità”

14 Aprile 2021 18:09

Reggio Calabria: incontri istituzionali del consigliere delegato di Palazzo “Alvaro” in alcune scuole reggine

Le problematiche e le prospettive della rete scolastica metropolitana sempre al centro dell’agenda di Palazzo “Alvaro” che, attraverso l’attività di ascolto promossa dal consigliere con delega all’Edilizia e Programmazione della rete scolastica Istruzione, Università e Ricerca, Viabilità e Mobilità, Carmelo Versace, ha da tempo avviato un tour conoscitivo in tutto il territorio reggino per un confronto diretto con dirigenti scolastici e gli operatori del settore. In questo contesto, lo stesso consigliere ha fatto visita a tre realtà scolastiche metropolitane, ovvero il Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, il campo polivalente di Oppido Mamertina (dove sono state anche affrontate questioni legate alla viabilità) e infine a Gioia Tauro presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Severi. Nei giorni scorsi, inoltre, Versace ha anche fatto visita all’Istituto “Piria-Ferraris” per una riunione operativa con la vicepreside Grazia Condello. “Vogliamo rendere partecipi i nostri istituti scolastici degli indirizzi e delle scelte che l’Ente metropolitano intende compiere”, ha detto a margine degli incontri il consigliere Versace, “perché crediamo che questo settore sia il fulcro della fase di rilancio e ripartenza post Covid. Dai dirigenti scolastici sto ricevendo input e spunti di grande utilità e interesse su come perfezionare le politiche in materia di edilizia scolastica, impiantistica sportiva e miglioramento dei servizi didattici e formativi. Con la dottoressa Arena, dirigente scolastico del Convitto, abbiamo analizzato da vicino le peculiarità dell’istituto, con un occhio rivolto al quadro degli interventi di cui necessita tale realtà scolastica e al supporto che il nostro Ente può offrire”.

Di più ampio respiro l’incontro istituzionale che si è svolto a Oppido Mamertina, dove il consigliere Versace è stato ricevuto dal Sindaco, Bruno Barillaro e dall’Assessore comunale Fiorentino Riganò, per un confronto che ha riguardato anche le tematiche della viabilità locale. “Con il Sindaco Barillaro e i rappresentanti della sua Giunta, – ha spiegato il consigliere Versace – abbiamo avuto un proficuo confronto in particolare sul tema della manutenzione straordinaria della strada “Madonna dei Campi-Ferrandina”, del tratto di che collega “Ferrandina-Quadrivio San Bartolo”, dello svincolo Ferrandina e del bivio “Resta”. Snodi viari di fondamentale importanza per questo comprensorio e su cui abbiamo programmato interventi di ammodernamento. Azioni previste anche per quanto riguarda la manutenzione in Via Piliere e nel tratto di strada che dal centro cittadino conduce all’Aspromonte. Sempre a Oppido, inoltre, abbiamo fatto un punto della situazione circa lo stato dell’arte del campo polivalente e della struttura scolastica situati in Corso Mittica. Questioni che la Città Metropolitana e il settore di riferimento esamineranno da vicino nell’ambito di un tavolo tecnico che avrà il compito di definire aspetti tecnici e burocratici”. Infine a Gioia Tauro, la delegazione metropolitana guidata dal consigliere Versace, è stata ospitata all’Istituto “Severi”, “realtà molto attiva anche sul versante della formazione professionale – ha sottolineato il rappresentante di Palazzo “Alvaro” – come ci ha illustrato tra le altre cose il dirigente Giuseppe Gelardi con cui abbiamo svolto un’approfondita e positiva disamina sulle potenzialità e sulle azioni di sviluppo che interessano da vicino questa scuola”.