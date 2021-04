Venezia-Reggina LIVE, le formazioni ufficiali: sorpresa a destra, gioca Situm

2 Aprile 2021 18:07

Venerdì di calcio per la Serie B, la Reggina fa visita in casa del Venezia allo stadio Pier Luigi Penzo. Una gara fondamentale in termini di classifica, manca infatti sempre meno alla conclusione del campionato ed ogni punto diventa pesantissimo. Tra i lagunari non sarà della sfida Forte, ancora indisponibile, che ha svolto lavoro differenziato come Dezi. Crnigoj, Bjarkason e Maenpaa sono tornati in rosa. Assente per squalifica Mazzocchi. Il tecnico Baroni invece dovrà ancora rinunciare a Folorunsho, così come a Rivas che è impegnato con la sua nazionale. I suoi uomini hanno necessità di ottenere un risultato utile per raggiungere al più presto l’obiettivo salvezza e, magari, provare a pensare a raggiungere una posizione per disputare i playoff. Segui in diretta Venezia-Reggina su StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e aggiornamenti in tempo reale.

Venezia-Reggina: le formazioni ufficiali

Baroni sceglie Stavropoulos al centro al fianco di Cionek, mentre in mezzo si torna a due, come anticipato su queste pagine alle vigilia, con Kinglsey vice Folorunsho. Confermata anche la linea di sinistra, con Di Chiara ed Edera, che torna dal primo minuto, mentre la vera sorpresa è a destra, dove Situm ha la meglio su Bellomo. Il riferimento è Orji.

Venezia (4-3-1-2): Pomini; Ferrarini, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Maleh, Taugordeau, Fiordilino; Aramu; Johnsen, Esposito. A disposizione: Manepaa, Cremonesi, Dezi, Felicioli, Rossi, Di Mariano, St Clair, Bocalon, Karlsson, Svoboda, Ricci, Crnigoj. Allenatore: Zanetti.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Situm, Kingsley, Edera; Orji. A disposizione: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Delprato, Liotti, Loiacono, Bianchi, Chierico, Micovschi, Bellomo, Denis, Montalto. Allenatore: Baroni.