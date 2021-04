Venezia-Reggina, i convocati di Baroni: fuori in 5

1 Aprile 2021 16:45

La lista ufficiale dei convocati del tecnico amaranto Marco Baroni per la sfida di domani tra Venezia e Reggina al “Penzo”

E’ stata appena diramata la lista ufficiale dei convocati da parte del tecnico amaranto Marco Baroni per la sfida di domani tra Venezia e Reggina, la prima delle ultime otto che compongono il rush finale di questo torneo e che dovranno certificare la salvezza matematica della squadra dello Stretto. La squadra partirà alla volta del Veneto e lì vi rimarrà dopo la gara di domani, visto il secondo impegno nella vicina Cittadella, rientrando poi a Reggio martedì 6.

Qualche assenza di troppo per l’allenatore, il quale dovrà fare a meno di ben 5 elementi tra acciaccati, infortunati, fuori lista e calciatori di ritorno dalle Nazionali. Precauzione innanzitutto per Folorunsho, sulla via del recupero ma ancora non completamente integro. Non verrà rischiato per la doppia trasferta veneta, così da averlo pienamente a disposizione per la sfida contro il Vicenza. A lui si aggiungono i soliti Faty e Petrelli, alle prese coi soliti problemi. Sempre fuori lista Gasparetto e Rossi, mentre Rivas – pur di ritorno dall’Honduras – starà qualche giorno a riposo, recuperando le energie psicofisiche dopo le tre partite in una settimana e il doppio viaggio. Si aggregherà al gruppo domani ma sarà valutato dal tecnico. Plizzari, invece, si è unito al gruppo dopo le tre partite del girone dell’Europeo Under 21. Di seguito la lista ufficiale.

Portieri: Guarna, Nicolas, Plizzari.

Difensori: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Chierico, Crimi, Crisetig, Kingsley, Micovschi, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Edera, Ménez, Montalto, Orji.