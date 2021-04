Buona Pasqua 2021, il Venerdì Santo al tempo del Coronavirus. Le FRASI e CITAZIONI da condividere su Facebook e WhatsApp

1 Aprile 2021 17:20

Buona Pasqua 2021: ecco una selezione di frasi da condividere su Facebook e WhatsApp da condividere per il Venerdì Santo al tempo del Coronavirus

Suggestivo in Italia il Venerdì Santo, momento clou della Settimana Santa, con riti, processioni, rievocazioni dal forte valore simbolico, che quest’anno, a causa dell’emergenza Coronavirus, verranno celebrate senza fedeli o alcune anche annullate. Tra i principali festeggiamenti ricordiamo: la Settimana Santa col pellegrinaggio dei Perdoni a Taranto, il rito del Fuoco Sacro di San Marco in Lamis. In Campania si svolgono processioni dei Misteri e Sacre Rappresentazioni, mentre in Basilicata spicca la Sacra Rappresentazione della Via Crucis di Barile, quella di Venosa e la processione del Venerdì Santo di Forenza. In Calabria, i Vattienti, membri della Compagnia dei flagellanti di Nocera Terinese, si torturano pubblicamente col cardo mentre in Sicilia ricordiamo le confraternite incappucciate di Enna, la processione solenne delle Fasce di Pietraperzia, la processione notturna di Trapani. Quest’anno i riti sono condizionati dalle norme anti-Covid, come già successo nel 2020.

Venerdì Santo 2021, per l’occasione proponiamo una selezione di frasi e citazioni (in basso) da condividere su WhatsApp e Facebook in questo giorno di penitenza per i fedeli: