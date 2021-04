Valorizzare l’area grecanica, progetto Campus Agapi. Il ministro Carfagna: “i tecnici del Ministero lo valuteranno nel dettaglio”

1 Aprile 2021 17:12

Progetto Campus Agapi, Carfagna: “un distretto dell’innovazione che potrebbe favorire e sviluppare una proficua collaborazione tra mondo delle imprese, start up, imprenditoria giovanile, Università e centri di ricerca”

“Ho incontrato ieri il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria Marcello Zimbone e l’on. Francesco Cannizzaro per parlare del Campus AGÀPI”, è quanto afferma Mara Carfagna, Ministro per il Sud. “Un distretto dell’innovazione che potrebbe favorire e sviluppare una proficua collaborazione tra mondo delle imprese, start up, imprenditoria giovanile, Università e centri di ricerca. Il progetto passerà ora al vaglio dei tecnici del Ministero, che lo valuteranno nel dettaglio”, conclude Carfagna.