Vaccino: arrivate in Italia le prime 184 mila dosi di Johnson & Johnson

13 Aprile 2021 13:01

Il vaccino Johnson & Johnson è il quarto approvato dalle autorità sanitarie nazionali

Sono arrivate in Italia le prime 184mila dosi del Johnson & Johnson, stoccate all’hub nazionale della Difesa di Pratica di Mare. Si tratta del primo lotto del vaccino statunitense che giunge in Italia. Nella tarda serata di ieri sono state inoltre consegnate circa 175mila dosi di vaccino Vaxzevria (AstraZeneca). I due arrivi, sottolinea l’ufficio del Commissario straordinario, “sono parte dei 4,2 milioni di dosi che giungeranno in Italia nel periodo 15-22 aprile, che – assieme a quelle nelle disponibilita’ delle Regioni – contribuiranno in modo significativo al raggiungimento del target della campagna a livello nazionale”. L’arrivo e lo stoccaggio dei vaccini presso l’hub nazionale di Pratica di Mare e’ gestito dal Comando operativo di vertice interforze nell’ambito dell’operazione Eos. Il vaccino J&J e’ il quarto approvato dalle autorita’ sanitarie nazionali, dopo Pfizer, Moderna e Vaxzevria.