Vaccini, Salvini attacca: “l’Europa ha fatto un disastro, Ema decida in fretta sullo Sputnik”

12 Aprile 2021 12:39

Matteo Salvini loda la situazione vaccini in Lombardia nonostante “i disastri” dell’Europa e chiede all’Ema una decisione sullo Sputnik

In visita presso l’area ex Expo di Milano, dove attualmente sta srogendo il Milano Innovativ District, il segretario della Lega Matteo Salvini, ha parlato del piano vaccinale in Lombardia rifilando una netta stoccata all’Europa: “aver superato 2 milioni di vaccini in Lombardia nonostante i ritardi nella fornitura e i disastri dell’Europa è motivo di orgoglio“, ha spiegato Salvini che ha poi chiesto una celere decisione all’Ema sul vaccino russo Sputnik “che è usato in 60 Paesi. Mi domando quanto dobbiamo aspettare per un sì o un no. Mi auguro che Ema lo dica in fretta“.