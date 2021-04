17 Aprile 2021 14:34

Ieri sono state somministrate in Italia 347.279 dosi di vaccino anti-Covid, secondo il Commissariato all’emergenza. Si tratta del nuovo record per un singolo giorno. In Italia oltre 10 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose di un vaccino. Di questi, più di 4,2 milioni con il richiamo.