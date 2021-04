Vaccini in Calabria, Longo: “siamo l’unica regione ad avere 3 piani vaccinali”

26 Aprile 2021 15:56

Vaccini in Calabria, le parole del commissario ad acta della sanità, Guido Longo

“Siamo l’unica regione ad avere tre piani vaccinali. Altre regioni si sono adeguate a quello nazionale, noi invece abbiamo voluto calarlo nella realta’ regionale con tre piani vaccinali a seconda degli step di attuazione“. Lo ha detto il commissario ad acta della sanita’ calabrese, Guido Longo, nel corso del suo intervento al Consiglio regionale. “Lo stiamo portando avanti – ha proseguito Longo – grazie all’aiuto del presidente Spirli’, che ha messo a disposizione la Protezione civile e ha interloquito con il commissario Figliuolo affinche’ in Calabria fosse stabile una struttura dell’Esercito, che e’ stato ed e’ un grosso aiuto per noi, tant’e’ che le vaccinazioni – ha spiegato – hanno preso una lievitazione notevole, si e’ passati da 4-5mila al giorno a 19mila-16mila degli ultimi giorni e contiamo di andare avanti superare il limite delle 20mila al giorno. Ho visitato i nostri hub vaccinali e – ha rilevato il commissario – francamente non abbiamo nulla da invidiare a nessuno, perche’ sul piano organizzativo e della velocita’ delle somministrazioni nessuno puo’ dire nulla. Abbiamo proceduto – ha poi reso noto Longo – alle prenotazioni centralizzate cosi’ si eviteranno situazioni spiacevoli che si sono verificate e nello stesso tempo daremo dei target di vaccinazioni ai vari siti vaccinali affinche’ facciano quella quantita’ e sicuramente quella, non altra. Anche la distribuzione dei vaccini sara’ organizzata in modo centralizzato, saranno dati tanti vaccini per quanto prenotazioni debbano essere esaudite, perche’ alla fine – ha concluso Longo – quello che paga e’ la seria organizzazione”.