Vaccini, Figliuolo rassicura: “AstraZeneca sicuro, entro fine mese 500.000 vaccinazioni giornaliere”

8 Aprile 2021 12:32

Il commissario Figliuolo rassicura: il vaccino AstraZeneca è sicuro, entro fine mese l’obiettivo è di 500.000 vaccinazioni giornaliere

“Il piano non cambia, a fine mese dobbiamo arrivare a 500.000 dosi giornaliere. Da oggi l’inoculazione del vaccino AstraZeneca è aperta alla platea dei 60-79 anni, mentre gli under 60 che hanno già ricevuto la prima dose, riceveranno anche la seconda“. Si è espresso così il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza Covid in Italia, in merito alla situazione del piano vaccinale nella penisola.

“L’Ema – ha sottolineato il generale, presente oggi a Piediripa di Macerata – ha detto che AstraZeneca è un vaccino sicuro e spero che la vicenda si concluda così. Tra questo trimestre e il prossimo arriveranno 30 milioni di dosi AstraZeneca, che potranno essere destinate, quindi, anche alla platea degli over 60 fino ai 79 anni che è di circa 13 milioni e 275 mila utenti“, di cui “2 milioni e 270mila hanno già ricevuto la prima dose“.

“Se se ci vacciniamo ne usciamo – ha aggiunto Figliuolo, dopo l’inaugurazione del nuovo punto vaccinale di Macerata – Appena completeremo gli over 80 e i fragili apriremo la vaccinazione alle classi produttive”. “I nostri territori hanno sofferto, questo è uno territorio del made in Italy e dobbiamo riportare il made in Italy nel mondo, dobbiamo riaprirci“.