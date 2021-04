Vaccini in Calabria, aggiornata la categoria “altro”: ecco chi sono i soggetti classificati nella fascia

20 Aprile 2021 11:48

Fino a ieri in Calabria le somministrazioni nella categoria “altro” erano più di 110 mila, oggi invece sono 11.792

Finalmente chiarezza è stata fatta. Sino a ieri in Calabria le somministrazioni nella categoria “altro” erano più di 110 mila, oggi invece quella categoria è stata “ripulita” e sono stati sottratti i soggetti fragili e i caregiver (assistente familiare), le fasce di età 70-79 e i 60-69 che hanno diritto a vaccinarsi in questa fase. Come nuova categoria “altro” sono rimaste così soltanto 11.792 somministrazioni. E’ questa una modifica importante che elimina alcuni dubbi sulla possibilità che nella Regione ci sia maggiore di “furbetti” maggiore rispetto ad altri territori italiani. Alcuni politici avevano sollevato la questione, solo adesso parzialmente risolta. Di seguito i dati aggiornati alle ore 9.30 del 20 aprile 2021: