Vaccini anti-Covid, la percentuale di persone immunizzate nelle varie Regioni: i DATI di Calabria e Sicilia

26 Aprile 2021 16:36

Tenendo in considerazione il numero di cittadini vaccinati in rapporto alla popolazione totale, Calabria e Sicilia non sono in fondo alla classifica: male due Regioni e una provincia Autonoma

La campagna vaccinale anti-Covid prosegue in tutta Italia e, nonostante le disposizioni del Governo e del Generale Figliuolo, l’andamento si diversifica di Regione in Regione. Come specificato nel report aggiornato al 26 aprile 2021 alle ore 06:10, nel Paese sono state somministrate 17.751.562 dosi, per un totale di 5.215.459 di cittadini (8,64% della popolazione italiana) che hanno completato il ciclo eseguendo anche il richiamo. Considerato il cambio di passo delle ultime settimane e la priorità data alle categorie fragili e agli anziani, le prospettive per l’Italia sono senza dubbio più confortanti.

Stando a questi numeri e all’avvicinamento della stagione estiva, è possibile prevedere un brusco calo della mortalità. Inoltre, osservando i dati prodotti da Luca Fusaro, è possibile osservare la più realistica e indicativa “classifica” che misura l’efficienza delle Regioni. Il rapporto non tiene in considerazione la percentuale di dosi inoculate rispetto a quelle consegnate (che è fuorviante perché condizionata dal dato delle consegne), ma in base alla popolazione totale. Ne esce fuori che la Calabria e la Sicilia (con il loro 7,76% e 8,14% di cittadini vaccinati) non sono rispettivamente l’ultima e la penultima Regione della graduatoria, ma si posizionano meglio di Puglia, Campania e la Provincia Autonoma di Trento. Tra i territori più virtuosi figurano invece Molise, Emilia Romagna e Liguria. Di seguito i dati completi: