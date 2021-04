Vaccini anti-Covid in Calabria, si comincia con gli Over 60: ecco come prenotarsi [LINK]

23 Aprile 2021 15:02

Come prenotare l’appuntamento per ricevere il vaccino in Calabria: le modalità, le informazioni e i contatti

Procede senza sosta la campagna vaccinale in Calabria. L’obiettivo è quello di immunizzare al più presto gli anziani e i soggetti fragili, affinché il Covid-19 allenti la presa e faccia meno paura. La Regione del presidente facente funzioni Nino Spirlì mira adesso alla Vaccinazione di massa: sabato 24 e domenica 25 aprile, in 8 centri di somministrazione di tutte le cinque province (Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia), per le persone di età compresa tra i 60 e i 79 anni e per i pazienti con patologie. Il processo è attivo sulla piattaforma di Poste italiane https:prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, gestita in collaborazione con il Governo italiano. A coordinare le operazioni, secondo quanto stabilito dalla riunione operativa, metteranno il loro impegno Protezione civile, Esercito italiano e Croce rossa.

Gestione appuntamento per il Vaccino Anti-Covid 19: le modalità per prenotarsi

Prima di procedere con le operazioni, è necessario verificare di far parte delle categorie eleggibili per questa fase del piano nazionale di vaccinazione anti Covid-19. Successivamente per iniziare bisogna collegarsi al sito https:prenotazioni.vaccinicovid.gov.it ed inserire nelle apposite sezioni il numero di Tessera Sanitaria e il Codice Fiscale. Il sistema poi chiederà il CAP e il recapito telefonico della persona che ha intenzione di ricevere la dose, per indirizzarla nella struttura adibita logisticamente più vicina alla propria residenza. In automatico si genereranno alcuni risultati che permetteranno all’utente di selezionare la data e l’ora di prenotazione. Dopo aver eseguito tutti questi passaggi sul numero di cellulare inserito arriverà un messaggio con il codice di prenotazione da presentare il giorno dell’appuntamento. Per non creare assembramenti e creare file di attesa è sempre necessario seguire perfettamente le indicazioni del personale medico e recarsi sul posto all’orario stabilito. Inoltre, consultarsi prima con il medico di base, che dovrà stampare i fogli del consenso al vaccino e inserire tutte le patologie, le allergie di cui il paziente soffre e tutti i medicinali di cui fa uso abitualmente. Per altre informazioni, il numero verde 800.00.99.66 è attivo dalle 8 alle 20 dal lunedì alla domenica.

Prenotazione del vaccino anti-Covid via sms: ecco come fare

Dal 21 aprile anche in Calabria, i cittadini che ne hanno diritto potranno prenotare il loro vaccino semplicemente inviando un SMS con il codice fiscale al numero 339.9903947. Entro 48-72 ore verranno ricontattati dal servizio clienti di Poste Italiane per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell’appuntamento. Il servizio è attivo 24 ore su 24 e non presenta costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l’invio di un semplice SMS dall’operatore telefonico di appartenenza.