Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria: alta formazione e nuove figure professionali fra tecnologia e innovazione

20 Aprile 2021 22:02

Costantemente impegnata sul fronte dell’Alta Formazione per rispondere alle sempre più composite esigenze del mondo del lavoro, l’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria prosegue nel percorso di arricchimento e consolidamento della propria Offerta Formativa sul fronte dei Master di I e II livello e dei Corsi di Alta Formazione Professionalizzante (CAFP). Oggi il mercato globale richiede manager e professionisti dotati di competenze specifiche che siano rivolte all’innovazione e che riescano a far fronte ai repentini cambiamenti economici, politici, sociali e culturali della realtà contemporanea. È in quest’ottica che l’Università Dante Alighieri propone sei percorsi formativi in modalità Master e sei CAFP in partnership con istituzioni pubbliche locali e aziende di settore. Sono attualmente aperte le iscrizioni al Master in “Information Communication Technology For Development (ICT4D)”, che risponde alle esigenze di formazione connesse alla digitalizzazione dei processi produttivi e professionali in atto all’interno del settore pubblico e privato. Il master nasce dalla partnership tra l’Università e la “Città Metropolitana di Reggio Calabria”, con il supporto amministrativo-gestionale alle attività didattiche istituzionali del MEDAlics. Si tratta di un Master di I livello per i partecipanti con laurea triennale e di II livello per coloro che sono in possesso di laurea biennale e che si protrae per 12 mesi nel corso dei quali è previsto il conseguimento di 60 crediti formativi universitari (CFU) tramite attività didattiche e progetti di ricerca, studio in e-learning e attività seminariali. Gli studenti del master hanno l’opportunità di scegliere fra tre percorsi FOCUS (Data science; Democracy and governance; Chance and future issues) e, se aventi diritto, di beneficiare dei Voucher regionali per la copertura delle spese di iscrizione.

Gli altri Master sono rivolti principalmente a coloro i quali intendano accedere all’insegnamento. I percorsi prevedono il conseguimento dei 24 CFU necessari per l’inserimento in GPS (Graduatorie provinciali e d’Istituto per il personale docente), oppure dei CFU specifici mediante i quali è possibile avere accesso ad alcune classi di concorso come la A-46 (materie giuridiche ed economiche) e la A-18 (materie umanistiche e filosofiche), sviluppando conoscenze e competenze nei settori di interesse.

Tenendo conto delle rivoluzioni in atto in ambito educativo e formativo, l’Università Dante Alighieri offre la possibilità di partecipare a Master dedicati alle metodologie innovative di insegnamento (Flipped learning, Didattica multimediale, Content and Language Integrated Learning, CLIL – Content and Language Integrated Learning) conseguendo titoli e certificati spendibili e riconosciuti dal MIUR. Uno dei Master è dedicato, poi, alla didattica della lingua italiana come seconda lingua (L2): una competenza sempre più richiesta nel sistema scolastico italiano, nel quale le esigenze di multiculturalità e inclusione stanno assumendo un ruolo centrale. I CAFP vengono erogati dal centro di ricerca MEDAlics e sono destinati a chiunque voglia acquisire competenze necessarie per l’accesso a professioni specifiche, e a chi, da lavoratore dipendente o autonomo, desideri approfondire ad alto livello tecniche e skills legate alla propria professionalità. Si tratta di corsi a numero chiuso (10-25 partecipanti) che, come accade per i Master, prevedono la possibilità di accedere a Voucher regionali per la copertura delle spese di iscrizione. Ogni percorso didattico offre l’opportunità di svolgere un tirocinio extracurriculare presso i partners dell’Ateneo, elemento questo che arricchisce significativamente il percorso formativo. Al completamento del tirocinio lo studente acquisisce CFU, valutabili in concorsi pubblici. Ad oggi sono attivi presso l’Università reggina i seguenti itinerari professionalizzanti: “Specialisti di Gestione delle Informazioni e della Comunicazione nell’Amministrazione Giudiziaria”; “Cultural Manager”; “Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione per la Governance delle Aree Metropolitane”; “Specialisti di Gestione delle Informazioni e della Comunicazione presso gli Sportelli di Prossimità”; “Perfezionamento tutor per studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)”; “Esperti in Digital Humanities e Cultural Heritage”; “Esperti in E- learning and Media Education”. In particolare, il corso di alta formazione in “Specialisti di Gestione delle Informazioni e della Comunicazione nell’Amministrazione Giudiziaria” ha l’obiettivo di formare figure in grado di operare efficacemente all’interno degli uffici dell’Amministrazione Giudiziaria, nel contesto di un generale processo di informatizzazione e dematerializzazione delle attività della Pubblica Amministrazione italiana finalizzato al raggiungimento di migliori livelli di performance e di una maggiore trasparenza nei confronti degli stakeholder di riferimento. I partners di questo progetto formativo sono i Tribunali di Reggio Calabria, Palmi e Locri, presso i quali i corsisti avranno la possibilità di effettuare un tirocinio. Ulteriori informazioni sull’offerta di Alta Formazione dell’Ateneo sono reperibili all’indirizzo http://formazione.medalics.org/master/.