Reggina, vigilia di Cremona movimentata: positivo al Covid nel gruppo squadra, gli amaranto partono in ritardo

30 Aprile 2021 16:11

Reggina, c’è un positivo al Covid nel “gruppo squadra” amaranto alla vigilia della partenza per Cremona, avvenuta in ritardo

Sembrava scongiurata, dopo i numerosi tamponi degli ultimi dieci giorni, l’ipotesi di positivi al Covid nel gruppo squadra della Reggina. Dopo i contagi nella formazione Primavera e nello staff, però, i testi effettuati ieri hanno fatto emergere una nuova positività, questa volta tra i componenti della squadra. “La Reggina comunica che in seguito ai test molecolari effettuati nella giornata ieri, è stata riscontrata una positività al COVID-19 appartenente al “gruppo squadra“, si legge sul sito ufficiale amaranto. Il club non specifica di chi si tratta, ma si attende la lista ufficiale dei convocati per saperne di più.

“La società – prosegue sempre la nota – ha prontamente messo in atto quanto previsto dalla normativa FIGC anticovid annullando l’allenamento mattutino ed effettuando un ulteriore ciclo di tamponi molecolari che hanno dato esito negativo permettendo così alla squadra di partire destinazione Cremona con notevole ritardo rispetto alla tabella di marcia programmata”. Tutti gli altri negativi, dunque, ma il venerdì movimentato ha sicuramente influito sulla partenza in ritardo, rinviando anche la conferenza stampa della vigilia di mister Baroni inizialmente prevista per le ore 12.30.