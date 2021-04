Trasporto scolastico, in arrivo altri scuolabus per la città di Reggio Calabria [FOTO]

28 Aprile 2021 17:18

Continua a crescere la flotta degli scuolabus in dotazione alla Città di Reggio Calabria, le immagini

Continua a crescere la flotta degli scuolabus in dotazione alla Città di Reggio Calabria. Tre nuovi mezzi, infatti, griffati Iveco, sono stati acquistati dal Comune con il contributo della Città Metropolitana, per essere concessi in comodato d’uso ad Atam, l’azienda di trasporto pubblico locale del territorio metropolitano. I nuovi pulmini si aggiungono ai dieci mezzi che il Comune aveva già acquistato in precedenza grazie ai fondi del PON Metro e messo in servizio circa un anno e mezzo fa a partire dall’anno scolastico 2019-2020. Soddisfazione è stata espressa dal consigliere metropolitano delegato Carmelo Versace che ha sottolineato “l’impegno dell’Ente di Palazzo Alvaro per il sostegno al percorso di crescita e modernizzazione dell’azienda”, titolare del servizio di trasporto pubblico sul territorio reggino. “Si rafforza – ha aggiunto Versace – la rete dei servizi per la mobilità del sistema scolastico cittadino, attraverso un sinergico e proficuo sforzo che vede impegnati l’ente cittadino e quello metropolitano nel rilancio del sistema di mobilità locale e a garanzia dei più alti e innovativi standard di sicurezza e comfort rivolti agli studenti”. La Città metropolitana, peraltro, secondo l’indirizzo dettato dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, proprio poche settimane fa, ha programmato e formalizzato l’acquisto delle quote di Atam, rafforzando così gli indirizzi operativi dell’Ente di Palazzo “Alvaro” finalizzati ad una nuova e più ampia strategia di governance del settore trasporti e di crescita complessiva dei servizi integrati su tutto il territorio reggino.