Trasporti, dal 13 giugno attivo il treno Crotone-Sibari

1 Aprile 2021 21:30

Trenitalia ha accolto le istanze della Regione Calabria. Nuovo servizio in coincidenza con il Frecciargento

Dal prossimo 13 giugno sarà attiva, da parte di Trenitalia (Gruppo Fs Italiane), una nuova coppia di corse regionali fra Crotone e Sibari.Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture Domenica Catalfamo.