Tennistavolo, Top Spin Messina Fontalba: rinnovo per Joao Monteiro, il portoghese firma per altri due anni

3 Aprile 2021 15:43

Il fuoriclasse portoghese ha sottoscritto un nuovo accordo con il club fino al 2023. Quartuccio: “Sono felice di avere inaugurato la mia esperienza di presidente con la firma di un grandissimo campione”. Monteiro: “Qui ho trovato soprattutto una famiglia”

La Top Spin Messina Fontalba è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di João Monteiro che ha sottoscritto un nuovo accordo fino al 30 giugno 2023. Il campione lusitano, dall’infinita classe e con uno straordinario palmares, si è dunque legato al club per altri due anni. Dal 2019 alla Top Spin, con cui ha vinto due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia, fungendo da autentico punto di riferimento per il gruppo anche per le sue spiccate doti umane, il pongista nato a Lisbona nel 1983 disputerà nella prossima estate la quarta OIimpiade della carriera con i colori del Portogallo. Nella stagione corrente, attualmente in vetta alla classifica di Serie A1 e a punteggio pieno con la Top Spin, Monteiro ha vinto cinque partite su cinque giocate, conquistando 15 set e cedendone soltanto uno.

Il neo eletto presidente Giuseppe Quartuccio è raggiante: “Sono molto felice di avere inaugurato la mia esperienza di presidente con la firma di un grandissimo campione come João Monteiro. Ricordo che, parecchi anni fa, guardavo i video dei suoi incontri su Youtube e adesso mi ritrovo ad essere il suo presidente: incredibile. E’ stata un’operazione portata avanti da mio padre e che io ho solo concluso. Le difficoltà per questo rinnovo biennale sono state tantissime in quanto un’altra società di serie A1, da diversi mesi, aveva messo gli occhi su Monteiro, offrendogli un ingaggio altissimo. Ad indirizzare verso Messina la scelta di João, che ha firmato per una somma sensibilmente inferiore, è stato il grande legame che tutta la Top Spin ha saputo creare con lui”.

Orgoglio e soddisfazione per Monteiro alla firma del rinnovo del contratto: “Da quando sono arrivato qui tutti mi hanno trattato molto bene. Ho trovato una società con grande spirito competitivo e una buona organizzazione, ma soprattutto una grande famiglia. Per tutti questi motivi ho deciso di continuare a giocare per la Top Spin Messina Fontalba. Un ringraziamento speciale va all’ex presidente Giorgio Quartuccio che mi ha portato di nuovo in Italia, una persona eccezionale che ha fatto diventare questa squadra una grande potenza del tennistavolo italiano. Ringrazio anche i nostri sponsor per il supporto, in particolare il main sponsor Fontalba. Sono tutti molti importanti per mantenere la società al top non solo in Italia ma chissà anche in Europa”.