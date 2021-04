Calabria, tiro con l’arco: primo appuntamento della stagione, Arcieri Club Lido primi nel medagliere

28 Aprile 2021 11:17

Tiro con l’arco, si è svolta nel week end scorso la prima gara specialità campagna della stagione agonistica 2021 in Calabria

Magistralmente organizzata dagli Arcieri della Queen Arco Club di Polistena, si è svolta nel week end scorso del 25 Aprile la prima gara specialità campagna della stagione agonistica 2021 in Calabria. I risultati Finali portano la società del presidente Messina in testa al medagliere dell’evento sportivo con il maggior numero di ori conquistati.

Salgono sul gradino più alto del podio, Poerio Piterà Francesco nell’olimpico allievi Maschile, Valentino Elena nel compound Juniores Femminile, Poerio Piterà Anastasia nell’arco nudo ragazze femminili, Poerio Piterà Edoardo nell’arco nudo Master maschile e la squadra maschile con Valentino Serafino, Poerio Piterà Edoardo e Ganino Giuseppe. Seguono le medaglie di Ganino Giuseppe con un argento nel compund master e Valentino Serafino con lo stesso podio nell’olimpico master.

Tra tante difficoltà dovute alla stagione sportiva, tra protocolli sanitari e difficoltà negli allenamenti il team di Catanzaro lido porta sempre ottimi risultati, oltre al fatto che la costanza sportiva della società è sempre evidente in tutte le manifestazioni sportive a cui partecipa. Il calendario regionale resta fitto di appuntamenti, i quali, lasciano presagire per il futuro una sempre costante partecipazione di tutto il team Club Lido. I ringraziamenti a tutti gli atleti, per la costanza, perseveranza e soprattutto impegno la esterna il presidente Messina, ìl quale, si dice pienamente soddisfatto del lavoro fatto da tutti i suoi tesserati, i quali, con impegno cercano sempre di portare in alto i colori della società.