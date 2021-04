Terribile incidente in autostrada a Sant’Agata di Militello: 4 feriti, vigili del fuoco e ambulanze sul posto

5 Aprile 2021 13:25

Incidente a Messina, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il 118

I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti oggi intorno alle 11 per un incidente stradale autonomo all’altezza dello svincolo di Sant’Agata Militello (ME), direzione Palermo. Due le squadre VF intervenute tempestivamente, provenienti dal Distaccamento di Sant’Agata Militello e dal presidio fisso del CAS (consorzio autostrade siciliane) di Brolo, con autopompa serbatoio, 2 autobotti pompa e pick-up attrezzato per questo tipo di interventi. 5 le persone coinvolte a bordo della vettura e, tra queste, 4 sono state affidate al personale sanitario arrivato con due ambulanze, per essere trasportate e refertate in ospedale. Uno dei passeggeri, con gamba steccata, è stato anche assicurato su una barella. Non sono ancora chiare le dinamiche che sono in fase di accertamento. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale per gestire la viabilità e per risalire alla dinamica dell’incidente autonomo. Dopo aver messo in sicurezza l’auto e la zona circostante, i Vigili del fuoco, coordinati dal capo reparto F. C., hanno fatto rientro nelle proprie sedi.