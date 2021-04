Tech influencer: Jackidale, Giampytek e Blackgeek sul podio della classifica top star dell’osservatorio di Buzzoole. YouTube la piattaforma video più utilizzata

20 Aprile 2021 12:02

Cosenza, CMO di Buzzoole: “Gli influencer tech hanno un ruolo sempre più centrale per guidare le persone rispetto a nuovi prodotti e trend. Il 53% degli italiani di età compresa tra 18-54 anni dichiara, infatti, di seguire gli influencer su YouTube per le recensioni di tecnologia e motori”

Con 35,5 milioni di spettatori mensili e un tempo di utilizzo medio per persona di 6 ore e 16 minuti al mese, YouTube in Italia nel 2020 è stato il social network più seguito, secondo solo a Facebook (fonte dati Audiweb-Nielsen). Inoltre, all’interno dei canali e delle innumerevoli playlist della piattaforma continuano ad aumentare sempre più i video che riguardano recensioni (suggerimenti e comparazioni) di prodotti e unboxing, che molto spesso contengono anche tutto il necessario, compresi i link, per completare la transazione su siti esterni di e-commerce come Amazon. La piattaforma video, dunque, si sta evolvendo, soprattutto in ambito Tech, dove gli influencer giocano un ruolo sempre più centrale per guidare e aggiornare le persone rispetto ai nuovi prodotti, servizi e trend. A tal proposito, nell’ambito degli appuntamenti mensili con i “Buzzoole Rankings”, torna l’Osservatorio istituito da Buzzoole, martech company specializzata in tecnologie e servizi per l’Influencer Marketing, per analizzare le performance dei creator su YouTube del settore Tech. Grazie al tool Buzzoole Discovery, infatti, sono state stilate due differenti classifiche: “Star” per gli influencer con più di 250.000 subscriber e “Rising Star” per i profili con meno di 250.000 subscriber, nel periodo aprile 2020-aprile2021.

Al primo posto della classifica “S tar”, con più visualizzazioni medie per video, c’è Jacopo D’Alesio, conosciuto come Jackidale. Nel periodo analizzato è riuscito ad ottenere in media 1,17 milioni di visualizzazioni ai video. Il suo canale, inoltre, ha registrato una crescita del +37% vantando ad oggi 1,6 milioni di iscritti (+430.000 nuovi iscritti). Tra le sue imprese più estreme, c’è il recente viaggio di ben undici giorni da Milano a Roma in monopattino elettrico, per 646,10 chilometri. A seguire, in seconda posizione c’è Pietro Prestigiacomo, GiampyTek, con una media di oltre 287.000 visualizzazioni per video. Durante il periodo di analisi il suo canale ha registrato una crescita del +10,9% (+190.000 nuovi iscritti). Al terzo posto c’è Andrea Bentivegna – BlackGeek, con una media di circa 216.000 visualizzazioni per video e una crescita della fanbase del suo canale del +14,4% (+81.000 nuovi iscritti). Infine, in quarta posizione, c’è Andrea Galeazzi con il suo canale andreagaleazzi.com. Rispetto all’enorme quantità di video pubblicati nel periodo analizzato (469) ha registrato in media circa 177.000 visualizzazioni e una crescita del canale del +22,8% (+210.000 nuovi iscritti). Quinto posto per Alvise Ciotti, aka Blink46, con oltre 121.000 visualizzazioni/video e una crescita del canale del +25,3% (+87.000 nuovi iscritti).

Vincenzo Cosenza, CMO di Buzzoole dichiara: “Gli youtuber del settore tech rispondono con professionalità e competenza alle diverse esigenze delle persone che vogliono approfondire le caratteristiche di un determinato prodotto o brand, prima di valutare un acquisto, offrendo loro recensioni e confronti dettagliati sulle diverse funzionalità. A tal proposito, YouTube è sicuramente uno dei luoghi più adatti a questa tipologia di influencer, anche perché le persone possono usarlo come un vero e proprio motore di ricerca”.

La classifica “ Rising Star” (youtuber con meno di 250.000 iscritti al canale), invece, vede al primo posto Davide Puato, Stockdroid, con una media di oltre 111.000 visualizzazioni per video e una crescita del canale del +69,3% (+70.000 nuovi iscritti). Curioso il suo mood ironico di pronunciare i nomi dei prodotti (e dei brand) che recensisce alterandoli in maniera del tutto scherzosa. Seconda posizione per Otto Climan, con una media di oltre 65.000 visualizzazioni per video e una crescita del canale di circa +35,8% (+44.000 nuovi iscritti). Terzo posto per Manuel Agostini, con una media di circa 63.500 visualizzazioni per video e 52.000 nuovi iscritti al canale (+32,3%). Tra i suoi contenuti di maggior successo ci sono le guide ai gadget economici. Seguono in quarta e quinta posizione Prodigeek, di Davide e Lorenzo, con una media di 167.000 visualizzazioni per video e 69.300 nuovi iscritti al canale (+71% circa), e Nicolò Cumerlato, con una media di 42.100 visualizzazioni per video e 25.000 nuovi iscritti al canale (+146%). Gli youtuber tech, inoltre, sono un punto di riferimento anche per gli appassionati di videogiochi che desiderano essere sempre aggiornati su tecniche e strumenti per potenziare la propria postazione di gioco. Troviamo un esempio nei video tutorial che spiegano come assemblare un “gaming PC” ad un buon rapporto qualità prezzo.

Vincenzo Cosenza, CMO di Buzzoole conclude: “In generale, chi sta pensando di acquistare un nuovo smartphone, un nuovo PC o sta cambiando gestore di servizi di connettività, farà molto probabilmente un passaggio su YouTube per dare una sbirciatina alle video recensioni. Lo dimostra anche una recente ricerca condotta da Buzzoole, Mondadori Media e InfoValue, dalla quale è emerso che il 53% degli italiani di età compresa tra 18-54 anni che usano la rete dichiara di seguire influencer su YouTube per le recensioni di Tecnologia e Motori”.