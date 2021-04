Superlega, tifosi in rivolta a Londra: il Chelsea pronto a lasciare il torneo

20 Aprile 2021 20:41

Tifosi in rivolta davanti Stamford Bridge, forti proteste contro la Superlega: il Chelsea pensa ad un clamoroso passo indietro

Rivolta contro la Superlega a Londra. I tifosi del Chelsea sono scesi in strada a protestare, posizionandosi davanti al mitico Stamford Bridge per dire no alla nuova competizione ‘per ricchi’. La paura di possibili sanzioni da parte dell’UEFA come l’estromissione dal campionato e dalla Champions in corso, oltre ad eventuali multe pesanti, starebbero facendo propendere il Chelsea per un clamoroso passo indietro. Secondo quanto riportano Sky UK e la BBC, il Chelsea starebbe preparando la documentazione per lasciare la Superlega, nonostante la possibilità di andare incontro a pesanti penali.