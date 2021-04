Superlega, il premier Draghi si schiera contro: “preservare valori meritocratici e funzione sociale dello sport”

19 Aprile 2021 17:12

Il premier Draghi si schiera contro la nuova Superlega sottolineando la necessità di preservare i valori meritocratici e la funzione sociale dello sport

“Il Governo segue con attenzione il dibattito intorno progetto della Superlega calcio e sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee per preservare le competizioni nazionali, i valori meritocratici e la funzione sociale dello sport“. Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio, Mario Draghi commentando la neonata Superlega. La nuova competizione calcistica, fondata nella notte da 12 fra i più prestigiosi e importanti club d’Europa, riunisce in un torneo l’èlite del calcio che ha deciso di staccarsi dall’egida dell’UEFA e dunque da Champions League ed Europa League. Decisione che mette a rischio la meritocrazia e le fondamenta del sistema calcio europeo.