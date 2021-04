Superlega, la minaccia di Ceferin alla Juventus: “ci sono club ‘terrapiattisti’, saranno ritenuti più responsabili”

25 Aprile 2021 11:27

Aleksander Ceferin minaccia Juventus, Real Madrid e Barcellona: disparità di trattamento per i club ancora convinti del progetto Superlega

Il progetto Superlega non è ancora terminato del tutto. Preso atto dell’impossibilità di portare avanti il torneo, vista la diasporta dei club inglesi ai quali hanno fatto seguito Atletico Madrid, Inter e Milan, Florentino Perez ha parlato d progetto ‘parcheggiato’. Real Madrid e Barcellona, le due squadre che avrebbero ricevuto maggiori introiti dalla partecipazione al torneo, sono ancora convinte (per ovvi motivi) della bontà del progetto. Così come la Juventus, vista l’esposizione mediatica di Andrea Agnelli e la difficoltà nel ricucire i rapporti con UEFA, FIFA e Serie A.

Aleksander Ceferin, numero 1 dell’UEFA, ha parlato di disparità nelle sanzioni verso i club della Superlega in base al loro ‘pentimento’. Intervistato al ‘The Mail’, Ceferin ha dichiarato: “per me ci sono tre gruppi di questi 12: i sei inglesi, che sono usciti per primi, poi gli altri tre (Atletico Madrid, Milan, Inter, ndr) e poi quelli che pensano che la Terra sia piatta e che la Superlega esista ancora (Juventus, Real Madrid e Barcellona, ndr). E c’è una grande differenza tra questi. Ma tutti saranno ritenuti responsabili. In che modo, vedremo. Non voglio dire procedimento disciplinare, ma deve essere chiaro che ognuno deve essere ritenuto responsabile, anche se in modo diverso. È la decisione del comitato esecutivo? Vedremo. È troppo presto per dirlo“.