Superlega, passo indietro degli organizzatori: “Rimodelliamo il progetto, proponiamo una nuova competizione”

21 Aprile 2021 10:19

Dopo l’uscita di scena dei club inglesi, la Superlega fa un mezzo passo indietro e in un comunicato afferma: “Rimodelliamo il progetto”

E’ una quasi resa. Lo zoccolo duro (le 6 inglesi) si è tirato indietro ed è quindi prevedibile una rivisitazione del progetto iniziale. La Superlega, così come prevista nelle intenzioni di due notti fa, si è già sciolta. La riunione dei club organizzatori, nella tarda serata di ieri, è servita ai club di Premier per comunicare l’uscita di scena, facendo altresì defilare anche qualche altra big (l’Inter è stata la prima italiana). E così, con un comunicato in piena notte, la nuova organizzazione ha spiegato le ragioni. E’ un mezzo dietrofront, ma si cercano appigli. Il progetto iniziale (per ora) non si fa, ma la competizione europea così com’è pensata non va bene, quindi rimodulare il progetto. Di seguito il comunicato integrale.