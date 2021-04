Superlega, l’ultimatum di Infantino: “i club siano pronti a pagare le conseguenze”

20 Aprile 2021 12:01

Gianni Infantino, presidente della FIFA, avverte i club che hanno aderito alla Superlega: le squadre dovranno assumersi le conseguenze delle loro azioni

Dopo le dichiarazioni al vetriolo della UEFA, anche la FIFA ha espresso la sua posizione nettamente contraria alla Superlega. Il presidente Gianni Infantino ha espresso chiaramente la sua opinione, opposta alla creazione del nuovo torneo formato dai 12 club ‘ribelli’, dichiarando: “voglio essere estremamente chiaro. La Fifa è una organizzazione costruita sui valori, i veri valori dello sport e come Fifa non possiamo che fortemente condannare la creazione di una Superlega, che è un qualcosa di chiuso, che è una fuga dalle attuali istituzioni calcistiche. C’è molto da buttar via per un gioco finanziario a breve termine di qualcuno. Le persone ci devono pensare veramente attentamente assumendosi le proprie responsabilità. Se alcuni eletti scelgono di andare per la loro strada devono pagare le conseguenze delle proprie scelte di cui sono responsabili. Concretamente cosa vuol dire, siete dentro o siete fuori? Non si può stare a metà, pensateci bene tutti“.