Superlega, i dettagli economici del contratto: Milan e Inter le meno pagate

23 Aprile 2021 15:52

Nuovi dettagli economici sulla Superlega: Milan e Inter fra le società meno pagate, sarebbe andata meglio allla Juve, Real e Barcellona le più ricche

La Superlega ha avuto vita molto breve, ma è stato un segnale forte lanciato dalle big del calcio che stanno patendo in maniera grave le difficoltà economiche della pandemia. La cascata di milioni che sarebbe ricaduta sui club fondatori sarebbe stata un vero e proprio toccasana per le casse delle squadre. Ma quanto avrebbero incassato effettivamente i club? Per prima cosa, va sottolineato che le 12 fondatrici avrebbero avuto diritto ar una fetta diversa della torta. Secondo i dati riportati dal quotidiano tedesco Der Spiegel, Real Madrid e Barcellona sarebbero state le società più pagate: le due spagnole, guardacaso le uniche ancora convinte della bontà dell’operazione, avrebbero guadagnato 60 milioni in più rispetto alle rivali. Inter e Milan sarebbero state le meno pagate, insieme ad Atletico Madrid e Borussia Dortmund (se avesse accettato): per loro solo il 3.6% del totale. Sarebbe andata meglio alla Juventus che, insieme al resto dei team, avrebbe avuto diritto al 7.7%.