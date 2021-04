Superlega, come cambia la classifica di Serie A se verranno escluse Juventus, Inter e Milan? Lotta scudetto apertissima

20 Aprile 2021 15:35

Superlega, come cambia la classifica di Serie A con la possibile esclusione di Juventus, Inter e Milan? Lotta scudetto apertissima, 4 squadre in 5 punti

Juventus, Inter e Milan hanno ribadito la loro volontà di restare nel campionato di Serie A anche dopo aver aderito alla Superlega, competizione che le vedrebbe escluse unicamente dalla Champions League. UEFA e FIFA però starebbero però valutando gli estremi per estromettere le 3 big dal massimo campionato italiano, ipotesi che troverebbe d’accordo anche altre squadre come Atalanta e Cagliari che si sono già espresse in maniera favorevole in merito.

Ma come sarebbe la classifica di Serie A senza Juventus, Inter e Milan? Escludere le tre squadre dal campionato vorrebbe dire togliere i punti fatti contro di loro a tutte le squadre presenti in classifica. Dunque la nuova lotta per lo scudetto vedrebbe ancora una squadra nerazzurra in vetta, l’Atalanta di Gasperini. I bergamaschi sarebbero appaiati alla Lazio che dovrebbe recuperare la gara contro il Torino e potrebbe effettuare il sorpasso. A 3 lunghezze di distanza si trova il Napoli, mentre la Roma è a -5: un campionato ancora molto aperto a 7 giornate dalla fine, con 4 squadre raccolte nello spazio di 5 punti. Il Sassuolo potrebbe ancora ambire ad una clamorosa qualificazione in Champions League che, se dovesse sfumare, si tramuterebbe in una qualificazione in Europa League. Il treno alle sue spalle per la seconda piazza in EL e il posto in Conference League sarebbe davvero avvincente con 4 squadre raccolte in 4 punti.

La nuova classifica della Serie A se verranno escluse Juventus, Inter e Milan: