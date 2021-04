Superlega, Ceferin tende la mano alle big: “ammirabile ammettere di aver commesso grande errore, ora avanti insieme”

21 Aprile 2021 11:10

Aleksander Ceferin riaccoglie i club usciti dalla Superlega: il presidente dell’UEFA accetta ‘le scuse’ e si dice pronto a proseguire insieme

La Superlega è di fatto congelata, per non dire ormai completamente finita. Il progetto del torneo formato da 12 big del calcio mondiale è arrivato ad un punto morto, ad appena 2 giorni dalla sua istituzione, dopo l’abbandono delle 6 big del calcio inglese: Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal e Tottenham. Squadre riaccolte a braccia aperte dal presidente dell’UEFA, Aleksander Ceferin, che ha dichiarato: “ieri ho detto che è ammirabile ammettere di aver sbagliato e questi club hanno fatto un grande errore. Ma adesso sono tornati in gruppo e so che hanno tanto da offrire, non solo alle nostre competizioni, ma all’intero calcio europeo. La cosa importante ora è andare avanti insieme e ricostruire l’unità di cui godeva prima questo sport”.