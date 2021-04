Superlega, Cairo durissimo: “attentato alla Lega Serie A! Marotta e Agnelli si dimettano, hanno tradito”

19 Aprile 2021 23:13

Superlega, Urbano Cairo durissimo al termine della riunione della Lega Serie A: il presidente del Torino chiede le dimissioni di Marotta e Agnelli

Al termine della riunione straordinaria della Lega Serie A, convocata dopo la scelta di Juventus, Inter e Milan di aderire alla nuova Superlega, Urbano Cairo ha espresso duramente il suo pensiero. Secondo quanto riporta l’Ansa, il presidente del Torino si è scagliato contro Beppe Marotta e Andrea Agnelli, accusandoli di aver danneggiato e tradito Lega e Serie A: “è un attentato alla salute di una associazione come la Lega: se uno come Marotta, a.d. dell’Inter, fa una cosa del genere si deve dimettere dalla Figc subito, e deve vergognarsi. Tu sei a.d. dell’Inter, società che ha concepito con altre 11 il progetto Superlega, non puoi rimanere a rappresentare la Serie A in Figc perché stai attentando alla vita di una associazione. Il progetto non andrà in porto, ma chi lo ha concepito sta attentando alla lega di Serie A e per questo tradimento deve dimettersi e vergognarsi. E la stessa cosa vale per Agnelli“.