Strade, porti, ponti e ferrovie: Draghi sblocca 57 “progetti strategici”, c’è l’alta velocità fino a Reggio Calabria. Tutti i NOMI dei commissari

16 Aprile 2021 19:35

Il governo sblocca 57 opere pubbliche di fondamentale importanza per l’Italia con particolare attenzione al Sud: l’elenco degli interventi e dei supercommissari scelti

“Il ministro Giovannini ed io abbiamo nominato 57 commissari per 57 opere pubbliche, opere che erano già finanziate e aspettavano di essere attuate“. Attraverso questo parole il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato il via libera alla realizzazione di 57 opere di fondamentale importanza per l’Italia. Si tratta di cantieri bloccati a causa di ritardi legati alle fasi progettuali ed esecutive e alla complessità delle procedure amministrative. In totale si parla di 16 infrastrutture ferroviarie, 14 stradali, 12 caserme per pubblica sicurezza, 11 opere idriche, 3 infrastrutture portuali e una metropolitana, per 82,7 miliardi di euro (21,6 al Nord, 24,8 al Centro e 36,3 al Sud) finanziate, a legislazione vigente, per una cifra vicina ai 33 miliardi. Il finanziamento sarà completato con risorse nazionali ed europee. Ad ognuna di essere è stato assegnato uno dei 29 supercommissari scelti oggi dal governo. Di seguito l’elenco delle 57 opere e del supercommissario assegnato ad ognuna di esse.

Opere ferroviarie:



Brescia-Verona-Vicenza: Vincenzo Macello

Fortezza-Verona: Paola Firmi

Cremona-Mantova: Chiara De Gregorio

Venezia-Trieste: Vincenzo Macello

Orte-Falconara: Vincenzo Macello

Roma-Pescara: Vincenzo Macello

Genova-Ventimiglia: Vincenzo Macello

Pontremolese: Mariano Cocchetti

Anello ferroviario Roma: Vera Fiorani

Pescara-Bari: Roberto Pagone

Napoli-Bari: Roberto Pagone

Ferrandina-Matera La Martella: Vera Fiorani

Salerno-Reggio Calabria: Vera Fiorani

Taranto-Metaponto-Lamezia-Battipaglia: Vera Fiorani

Palermo-Trapani: Filippo Palazzo

Palermo-Catania-Messina: Filippo Palazzo

Infrastrutture stradali:

SS45 Val Trebbia: Aldo Castellari

SS20 Colle Tenda: Nicola Prisco

E78 Grosseto Fano: Massimo Simonini

SS675 Umbro laziale: Ilaria Maria Coppa

SS4 Salaria: Fulvio Maria Saccodato

Collegamento Cisterna Valmontone: Antonio Mallamo

SS647, SS16, SS89: Vincenzo Marzi

SS369 SS212: Nicola Montesano

SS17: Antonio Marasco

SS106 Ionica: Massimo Simonini

SS640: Raffaele Celia

Ragusa-Catania: Raffaele Celia

Presidi di pubblica sicurezza:

Torino, Milano, Genova e Bologna: Fabio Riva

Roma: Vittorio Rapisarda

Napoli: Giuseppe D’Addato

Crotone, Reggio Calabria, Palermo e Catania: Gianluca Ievolella

Infrastrutture idriche:



Roma, acquedotto del Peschiera: Massimo Sessa

Sardegna, dighe Maccheronis, Cambidanovu,Rio Olai, Rio Govossai, Rio Mannu di Pattada, Cantoniera sul Tirso, Monte Pranu, Monti Nieddu, Medua Aingiu: Angelica Catalano

Diga Pietrarossa tra Enna E Catania: Ornella Segnalini

Infrastrutture portuali



Diga Foranea di Genova: Paolo Signorini

Darsena Europa a Livorno: Luciano Guerrieri

Porto di Palermo: Pasqualino Monti

Trasporto rapido di massa