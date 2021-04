Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo: in due saltano Cremonese-Reggina

18 Aprile 2021 15:52

Squalificati Serie B, il giudice sportivo ferma 12 calciatori in vista della 34ª giornata: in Cremonese-Reggina assenti i bomber Strizzolo e Montalto

Annunciata la lista degli squalificati di Serie B per la 34ª giornata. Il giudice sportivo ha fermato ben 12 calciatori in vista del prossimo turno. Assenza pesante in casa Reggina: nella sfida infrasettimanale contro la Cremonese, che mette in palio punti importanti in ottica Playoff, i calabresi dovranno fare a meno di bomber Montalto. Stessa sorte toccherà però agli avversari: la Cremonese avrà il centravanti Strizzolo squalificato. Uno stop anche per il Cosenza che non potrà contare su Sciaudone.

Squalificati Serie B 34ª giornata:

Birindelli (Pisa)

Calo (Pordenone)

Djuric (Salernitana)

Kargbo (Reggiana)

Leverbe (Chievo Verona)

Montalto (Reggina)

Musiolik (Pordenone)

Padella (L.R. Vicenza)

Rigoni (L.R. Vicenza)

Salvi (Frosinone)

Sciaudone (Cosenza)

Strizzolo (Cremonese).