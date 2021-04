Lo sport è vita, il bel messaggio del Parco Caserta: “Palestre e attività fisica aiutano a restare in salute”

7 Aprile 2021 12:53

Rientra tra le attività più penalizzate di tutte, da un anno a questa parte, a causa della pandemia e delle restrizioni imposte dal Governo. Il Parco Caserta si è dovuto abbassare a tutte quelle imposizioni che hanno impedito a chiunque di poter praticare sport. Già, lo sport, proprio una delle “medicine” migliori per permettere una vita sana e in forma. E’ questo che ha provato a spiegare proprio il Parco Caserta attraverso un post sulla pagina ufficiale Facebook. Eccolo integralmente

“Quando nel 1918 la famigerata epidemia di influenza spagnola uccise milioni di persone, Joseph Pilates ebbe modo di notare che nessuno di coloro che si erano sottoposti al suo training fisico era incorso nel contagio. Ancora oggi si cura il sintomo e non si pensa ad educare le persone a ciò che può prevenire la causa. Lo sport e il movimento sono fondamentali per il rafforzamento del nostro sistema immunitario. Le palestre, come l’attività fisica e lo sport è ciò che serve ad un corpo “sano” per restare in salute e vivere. Bisognerebbe lavorare molto di più sulla prevenzione delle patologie e focalizzarsi sul benessere psico-fisico della persona”.