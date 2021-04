Spirlì e Falcomatà al Granillo. De Magistris: “la Calabria non merita questi soprusi e queste immagini”

11 Aprile 2021 21:46

“Mentre il Presidente che non c’è Spirlì pensa ad andare allo stadio mentre gli stadi sono chiusi al pubblico, la situazione dei presidi sanitari in Calabria è drammatica a seguito dell’aumento dei contagi. Pazienti che muoiono senza riuscire ad essere curati”, è quanto afferma Luigi De Magistris, sindaco di Napoli e candidato alla presidenza della Regione Calabria. “Questa terra ha bisogno subito di donne e uomini che con competenza, onestà e coraggio si possano mettere al servizio del popolo calabrese. Negli ultimi decenni politici indegni e non di rado collusi hanno sulla propria coscienza la distruzione della sanità pubblica. La Calabria non merita questi soprusi e queste immagini. Siamo pronti, un giorno dopo il voto, a ribaltare tutto questo. Ma nel frattempo i danni sono incalcolabili”, conclude De Magistris.