Vaccini, Spirlì esulta: “superato il target quotidiano, grande risultato”. I DATI di Calabria e Sicilia a confronto con le altre Regioni

28 Aprile 2021 20:18

I dati del Ministero della Salute aggiornati al 28 aprile

“11.700 vaccinati (superato di 200 il target quotidiano). I miei complimenti vanno al personale medico e paramedico tutto, civile e militare, per i risultati che, giorno dopo giorno, portiamo a casa. La Calabria merita questo. E non solo!”. A scriverlo tramite il proprio account Facebook il Presidente f.f. della Regione Calabria, Nino Spirlì. Secondo i dati del Ministero della Salute aggiornati al 28 aprile nel territorio è stato vaccinato il 7,9% della popolazione (9,04% è la media nazionale), e circa 200mila persone aspettano il richiamo per completare il percorso.

La Calabria comunque non è la Regione meno virtuosa nel corso di questa campagna vaccinale: in Italia infatti precedono più a rilento Puglia (7,4% dei cittadini immunizzati), Campania (7,59%) e Provincia autonoma di Trento (7,67%). Poco meglio fanno Sicilia (8,45%), Lombardia, Valle d’Aosta (entrambe 8,74%) e Sardegna (8,77%). In testa alla speciale classifica c’è il Molise con l’11,74%.