Spirlì: “I rimproveri di de Magistris? Negli ospedali di Napoli muoiono nei gabinetti e le formiche invadono i letti”

13 Aprile 2021 13:50

L’attacco del presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì nei confronti del candidato Governatore Luigi de Magistris

Una pesantissima frecciata quella del presidente facente funzioni della Calabria Nino Spirlì nei confronti del candidato alla Regione Luigi de Magistris. L’attuale Sindaco di Napoli, che più volte ha attacco il Governatore per la situazione sanitaria in Calabria, è stato a sua volta attaccato da Spirlì, che non le ha mandate a dire nel corso dell’intervento a Reggina Tv:“Molti rimproveri ai calabresi – afferma – vengono da chi non sa gestire i propri territori. C’è qualcuno che vorrebbe insegnarci come organizzare la sanità. Vorrei ricordare a questo qualcuno, nella fattispecie il Sindaco di Napoli, che nei suoi ospedali le formiche invadono i letti dei pazienti e molto spesso si muore nei gabinetti“.