Sicilia, spiagge aperte dal 16 maggio: ecco l’ordinanza del presidente di Regione Musumeci

30 Aprile 2021 17:23

Riaprono le spiagge in Sicilia dal prossimo 16 maggio: il presidente di Regione, Nello Musumeci, firma l’ordinanza che dà il via alla stagione balneare

Dal prossimo 16 maggio (domenica) inizierà ufficialmente la stagione balnerare in Sicilia. Lo ha stabilito il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, firmando un’ordinanza pubblicata da pochi minuti. Il provvedimento è stato stilato di concerto con Toto Cordaro, assessore regionale dell’Ambiente. Fino a sabato 15 maggio non si potrà usufruire di esercizi balneari e spiagge libere, ma saranno comunque consentite attività di manutenzione, montaggio e allestimento di stabilimenti balneari e la pulizia della spiaggia di pertinenza. La Sicilia è pronta a riappropriarsi del suo amato mare in vista della stagione estiva.