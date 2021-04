Siglato il protocollo d’intesa tra Federcuochi e Con.Pa.It.

1 Aprile 2021 09:50

Importante accordo di collaborazione siglato da due associazioni leader nei propri settori di competenza: l’Associazione Pasticceri d’Italia Con.Pa.It. e la Federazione Italiana Cuochi

È fresco d’inchiostro l’importante accordo di collaborazione siglato da due associazioni leader nei propri settori di competenza: l’Associazione Pasticceri d’Italia Con.Pa.It. e la Federazione Italiana Cuochi. Tale accordo è “finalizzato alla formazione e diffusione di contenuti professionali e alla reciproca promozione di attività, iniziative ed eventi”, si legge in un comunicato.

“In realtà, la stretta collaborazione tra le due associazioni non è proprio una novità”, spiegano i protagonisti. “Dato che, considerati i settori di comune interesse, entrambe avevano già avviato negli ultimi anni un’intensa e proficua azione di squadra”. Proprio per tale motivo adesso hanno avvertito la necessità di creare un “protocollo d’intesa che possa garantire, d’ora in avanti, una maggiore e più efficace partnership tra le rispettive realtà associative, che contano migliaia di soci iscritti”, l’annuncio.

Soddisfatti i due massimi dirigenti, il presidente Con.Pa.It. Angelo Musolino ed il presidente FIC Rocco Cristiano Pozzulo, i quali hanno voluto sottolineare “l’importanza di fare azione comune tra le associazioni che, esattamente come quelle da loro presiedute, rappresentano settori strategici ed essenziali non solo dal punto di vista economico ma, soprattutto, dal punto di vista culturale e professionale sul piano dell’eccellenza e del prestigio italiano nel mondo”.