Sicilia: lunedì riunione sindacale con al primo punto all’ordine del giorno “Costituzione IRCCS Policlinico di Messina”

10 Aprile 2021 22:22

Lunedì si terrà una riunione sindacale, convocata dall’A.O.U. “G. Martino”, con al primo punto all’ordine del giorno “Costituzione IRCCS Policlinico di Messina”

Lunedì 12 aprile p.v. alle ore 12 si terrà una riunione sindacale, convocata dall’A.O.U. “G. Martino”, con al primo punto all’ordine del giorno “Costituzione IRCCS Policlinico di Messina”. Le OO.SS. FLP Università e Snals/Confsal, per il tramite rispettivamente di Rosario Nicita e Nello Pergolizzi, a seguito di “attento approfondimento della materia, ritengono che l’istituzione dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Policlinico potrebbe rappresentare un positivo investimento per la nostra sanità messinese e siciliana dal momento che gli IRCCS sono centri di eccellenza che perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico, in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità. L’IRCCS Policlinico avrebbe così diritto alla fruizione di un finanziamento statale (che va ad aggiungersi a quello regionale) finalizzato esclusivamente allo svolgimento dell’attività di ricerca relativa alle materie riconosciute. Ciò non può che avere importanti ricadute per l’utenza del nostro territorio, e non solo, e per i giovani laureati e ricercatori della nostra Università. Sia ben chiaro –continuano Nicita e Pergolizzi- che siamo a favore alla costituzione di un IRCCS pubblico a rilevanza nazionale e quindi sottoposto al controllo regionale ed alla vigilanza del Ministero della Salute per garantire che la ricerca svolta sia finalizzata all’interesse pubblico con una diretta ricaduta sull’assistenza del malato, fatti salvi, ovviamente, i livelli occupazionali e la centralità del ruolo dell’A.O.U. “G. Martino” Policlinico”.