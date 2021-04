Sicilia sotto shock, terribile incidente stradale tra Comiso e Vittoria: 4 morti [LIVE]

27 Aprile 2021 16:39

Sicilia: il terribile incidente è stato tra un’autovettura e un furgone

E’ di 4 morti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio intorno alle ore 15 sulla SP 20 tra Comiso e Santa Croce, in direzione Comiso all’altezza del bivio per Vittoria, lo scontro è stato tra un’autovettura e un furgone. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e la polizia. Dalle prime informazioni ufficiali si tratterebbe di 4 cittadini extracomunitari che viaggiavano a bordo dell’autovettura. Si attende l’arrivo del medico legale per poter portare via le vittime. La Polizia stradale sta effettuando i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.