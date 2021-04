Sicilia, al via domenica il Campionato Italiano Virtuale Velocità Montagna con la tappa Monte Erice

10 Aprile 2021 14:37

Domenica 11 aprile prenderà il via il Campionato Italiano Virtuale Velocità Montagna: la prima tappa sarà in Sicilia, si correrà sul Monte Erice

Sta per riaccendere i motori il Campionato Italiano Virtuale Velocità Montagna targato Teamcronofactorlive. Teamcronofactorlive è una realtà oramai affermata da oltre un decennio che opera nel campo delle simulazioni online, specializzatosi nella trasposizione virtuale delle più importanti cronoscalate italiane.

Il gruppo nato dall’idea del reggino Gianni Puntorieri, pilota anche nel reale, ha visto nel tempo aggiungere tasselli importanti al proprio staff: Onofrio Salerno, Carmelo Giaquinta, Salvo Pantano, Angelo Caruana, Lele Oppedisano, Corrado Blasi, Domenico Tropeano e Giovanni Aloi.

L’edizione 2021 del V-CIVM TCL vede al via 80 iscritti suddivisi nelle varie classi che si sfideranno a colpi di cronometro su 8 tappe di salita ricreate nei minimi dettagli.

Il TeamCronoFactorLive è raggiungibile al pubblico per mezzo di un gruppo ed una pagina Facebook che contano oramai migliaia di iscritti, tra appassionati e piloti reali, alcuni campioni di caratura europea. E’ stato inoltre presente durante le edizioni passate della Santo Stefano-Gambarie e del Motor Show di Reggio Calabria, con le proprie postazioni da simracing per far vivere agli appassionati le emozioni di una cronoscalata.

Il Campionato 2021, le cui iscrizioni si sono chiuse il primo aprile, prenderà il via domenica 11 con la Monte Erice per terminare il 19 luglio con la Ponte Corace-Tiriolo, quest’ultima in anteprima assieme alla Luzzi-Sambucina.

Ogni tappa sarà divisa su tre turni e verrà trasmessa in diretta streaming con commento sul canale Youtube dedicato e sulla pagina Facebook del TCL. Ma il TeamCronoFactorLive non è solo cronoscalate, chi entra nel gruppo diventa parte di una grande famiglia di appassionati, trovando un ambiente goliardico, umano e soprattutto amichevole.