Sicilia, Cracolici: “Musumeci prenda atto del suo fallimento nella gestione dell’emergenza Covid”

1 Aprile 2021 21:16

Sicilia, Cracolici: “il presidente Musumeci prenda atto del suo fallimento ancor più grave perché mina la credibilità delle istituzioni agli occhi dei siciliani e dell’intero Paese, e lasci la guida della Regione”

“Il presidente Musumeci prenda atto del suo fallimento ancor più grave perché mina la credibilità delle istituzioni agli occhi dei siciliani e dell’intero Paese, e lasci la guida della Regione”. Lo ha detto Antonello Cracolici parlamentare regionale del Partito Democratico e componente della Commissione Sanità nel corso del dibattito sullo scandalo relativo all’inchiesta sui casi Covid in Sicilia. “Il caos amministrativo già emerso nella prima fase della pandemia è venuto a galla in maniera ancora più evidente mostrando i buchi e le lacune della gestione Covid in Sicilia. Una gestione fallimentare – ha continuato Cracolici – nella quale il presidente della Regione , che è Commissario per l’emergenza ha dimostrato una grave incapacità di direzione ma della cui gravità sembra inconsapevole”.