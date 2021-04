Sicilia: 1 denunciato e oltre 2.200 persone controllate dalla Polfer

26 Aprile 2021 17:08

Sicilia: controlli della Polfer nelle stazioni ferroviarie

1 denunciato, 2.287 persone controllate, 48 veicoli ispezionati, 19 treni presenziati e 319 pattuglie impegnate nei diversi compiti istituzionali: è il bilancio delle principali attività realizzate nell’ultima settimana dalla Polizia Ferroviaria in tutta la Sicilia. A Messina, gli agenti della Polfer, durante i servizi di vigilanza nello scalo ferroviario, hanno denunciato in stato di libertà un 26enne di nazionalità tunisina, per rifiuto delle generalità. Lo straniero, alla richiesta dei poliziotti, senza giustificato motivo, si è rifiutato di esibire un documento di identificazione e il permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio.

A Catania, gli operatori hanno rintracciato una sessantaquattrenne all’interno della stazione ferroviaria, con problemi psichici, che si era allontanata dalla propria abitazione. A seguito di accertamenti, la donna è stata affidata ad un proprio parente che si è adoperato per farla tornare a casa. A Palermo, è stato rintracciato un ventunenne di nazionalità tunisina, controllato all’arrivo di un treno intercity notte, che, sprovvisto di documenti, è stato munito di decreto di espulsione e poi accompagnato presso un centro di permanenza rimpatri.