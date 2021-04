La Serie B sarà trasmessa su Sky: accordo raggiunto per il triennio 2021-2024

27 Aprile 2021 14:48

La nota stampa della Lega Serie B

La Lega Serie B “comunica l’adesione, da parte di Sky, all’offerta al mercato per le trasmissioni non esclusive delle partite della Serie BKT per il triennio 2021-2024”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa pubblicato sul portale ufficiale. “L’adesione è arrivata sia per il pacchetto relativo alle piattaforme digitale satellitare e digitale terrestre che per il pacchetto relativo alle piattaforme internet/mobile – prosegue la nota – . All’adesione all’offerta di Sky possono ora aggiungersi, entro il 15 giugno, altri operatori il che consentirà una maggiore divulgazione del prodotto Serie BKT e ai tifosi e ai consumatori una più ampia facoltà di scelta. Quanto si sta determinando conferma la validità e l’importanza, in prospettiva futura, dell’innovativo modello di commercializzazione dei diritti televisivi introdotto dalla Lega Serie B”, conclude la nota.

Ad annunciare la notizia anche Sky sul proprio sito web: “la Serie B torna su Sky che ha acquisito, aderendo all’offerta al mercato non esclusiva pubblicata dalla Lega Serie B, i diritti di trasmissione di tutte le partite del Campionato di Serie BKT per le stagioni 2021/2024, con 380 match stagionali, oltre a play off e play out. Su Sky Sport e NOW, tornano così le emozioni uniche del Campionato di Serie B. Fino al 2024, Sky offrirà al torneo il massimo della visibilità e una copertura d’eccezione, con approfondimenti, rubriche, studi dedicati e il top della tecnologia. Su Sky anche gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, gli speciali e le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport. Un racconto di altissimo livello che vedrà protagoniste tutte le 20 squadre, da Nord a Sud, con le loro grandi tifoserie e alcune delle piazze che hanno scritto la storia del nostro calcio”.