Acr e Fc: Messina monopolizza il girone I di Serie D, ma c’è il “terzo incomodo” Gelbison. Il calendario della volata finale: chi la spunterà?

29 Aprile 2021 12:37

Il calendario delle ultime sette partite di Acr Messina e Fc Messina, che stanno monopolizzando il girone I di Serie D (ma c’è sempre lo spauracchio Gelbison alle calcagna)

Una prima, l’altra seconda. A quattro punti di distanza quando mancano sette giornate al termine. Se non fosse per il “terzo incomodo” Gelbison, si potrebbe tranquillamente affermare che Messina stia letteralmente monopolizzando il girone I di Serie D. La capolista Acr guida il gruppo da ormai tanto tempo, l’Fc è lì, alle calcagna. Tra rinvii, partite da recuperare dopo, risultati pazzi, il sogno di Lodi e compagni è quello di agganciare i “cugini” per rendere il finale di stagione entusiasmante.

Sette partite non sono un’infinità, ma non sono neanche poche. In mezzo ci sono delle avversarie che lottano ancora con forza per i rispettivi obiettivi. E, a ben guardare il calendario, il cammino per entrambe è tutt’altro che semplice. La capolista di Novelli gioca una partita in più fuori casa (per quanto possa ad oggi contare il fattore campo) rispetto alla squadra di Costantino, che si ritrova però alla 31ª – il 23 maggio – lo spauracchio Gelbison di fronte. Ed è lì che si potrebbe decidere la stagione. In basso il calendario da qui alla fine (ultima giornata prevista per il 13 giugno) delle due squadre. In maiuscolo le partite in trasferta, in minuscolo quelle in casa. Chi la spunterà? Si (ri)comincia da domenica prossima, 9 maggio.

ACR MESSINA

28ª giornata : Santa Maria Cilento – 9 maggio

: Santa Maria Cilento – 9 maggio 29ª giornata : SAN LUCA – 16 maggio

: SAN LUCA – 16 maggio 30ª giornata : Rende – 19 maggio

: Rende – 19 maggio 31ª giornata : TROINA – 23 maggio

: TROINA – 23 maggio 32ª giornata : LICATA – 30 maggio

: LICATA – 30 maggio 33ª giornata : Marina di Ragusa – 6 giugno

: Marina di Ragusa – 6 giugno 34ª giornata: SANT’AGATA DI MILITELLO – 13 giugno

FC MESSINA