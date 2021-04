Serie D girone I, il San Luca sbanca Rotonda al 94′ e aggancia il quinto posto: la nuova classifica

21 Aprile 2021 17:30

Serie D girone I, un gol di Leveque al 94′ regala la vittoria al San Luca in quel di Rotonda: la nuova classifica

Un gol al fotofinish, in pieno recupero, regala la vittoria al San Luca nel recupero della 23ª giornata del girone I di Serie D in quel di Rotonda. Al 94′ è Leveque a siglare la rete del successo, che permette agli uomini di Cozza di agganciare il quinto posto. Nell’altro recupero, quello tra Dattilo e Licata, vincono i locali per 2-0. Domenica 25 si giocano quattro recuperi. Di seguito il programma completo e la classifica aggiornata.

RECUPERI SERIE D GIRONE I

MERCOLEDI’ 21 APRILE

ore 15:00

Giornata 16: Rotonda-San Luca 0-1

Giornata 23: Dattilo-Licata 2-0

DOMENICA 25 APRILE

ore 15:00

Giornata 16: Cittanovese-Troina

Giornata 17: Roccella-FC Messina

Giornata 22: San Luca-Dattilo

Giornata 24: Licata-Acireale

MERCOLEDI’ 28 APRILE

ore 15:00

Giornata 25: San Luca-Licata

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

ACR MESSINA 59 GELBISON 53 FC MESSINA 52 ACIREALE 44 SAN LUCA 41 BIANCAVILLA 38 DATTILO 39 ROTONDA 38 SANTA MARIA 33 LICATA 32 TROINA 31 PATERNO’ 31 CASTROVILLARI 30 CITTANOVESE 30 SANT’AGATA 28 RENDE 27 MARINA DI RAGUSA 23 ROCCELLA 15

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (28ª GIORNATA)

DOMENICA 2 MAGGIO