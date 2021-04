Serie C, Palermo e Vibonese non si fanno del male: al Barbera finisce 0-0, la nuova classifica

10 Aprile 2021 16:55

L’anticipo della 35ª giornata del girone C di Serie C porta in dote un pari a reti bianche tra Palermo e Vibonese: la nuova classifica del girone C

Non si fanno male Palermo e Vibonese. L’anticipo della 35ª giornata del girone C di Serie C porta in dote un pari a reti bianche, al Barbera, tra rosanero e rossoblu. I locali accorciano sul Teramo in classifica, gli ospiti raggiungono quota 32 ma restano invischiati in piena lotta playout. Di seguito il programma completo del weekend e la graduatoria aggiornata.

RISULTATI SERIE C GIRONE C 35ª GIORNATA

SABATO 10 APRILE

ore 15:00

Palermo-Vibonese 0-0

ore 17:30

Avellino-Bari

DOMENICA 11 APRILE

ore 12:30

Cavese-Teramo

ore 15:00

Catania-Potenza

Juve Stabia-Catanzaro

Monopoli-Paganese

Turris-Ternana

ore 17:30

Bisceglie-Virtus Francavilla

LUNEDI’ 12 APRILE

ore 21:00

Viterbese-Casertana

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

TERNANA 84 AVELLINO 63 BARI 59 CATANZARO 58 JUVE STABIA 52 CATANIA 52 FOGGIA 47 TERAMO 45 PALERMO 43 CASERTANA 41 VIRTUS FRANCAVILLA 37 MONOPOLI 37 VITERBESE 36 POTENZA 35 TURRIS 35 VIBONESE 32 PAGANESE 27 BISCEGLIE 24 CAVESE 16 TRAPANI (ESCLUSO)